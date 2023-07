- Höchste vierteljährliche Bareinnahmen in einem Juniquartal (ca. 5,8 Mio. $)

- Wachstumsdynamik setzt sich fort mit 17 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zuwächsen bei den Kasseneinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum

- Mehrere wichtige Aufträge im Laufe des Quartals erhalten - unterstützt den Ausblick auf ein starkes H2 CY 2023

- BOO-Projekt in Höhe von 2,1 Mio. $ mit einem multinationalen Unternehmen in Singapur in Betrieb genommen und Einnahmen erzielt; Investition in die BOO-Anlage abgeschlossen

- Bereinigte vierteljährliche Nettobetriebsmittelabflüsse in Höhe von $-155.000 (bereinigt um eine Meilensteinzahlung in Höhe von $50.000 für eine frühere Übernahme und Vorauszahlungen an Lieferanten in Höhe von $190.000 im Zusammenhang mit einem Projekt)

- Fortschritte bei der NSF-Zertifizierung (Trinkwasser) für die neue Graphenoxid-Membran; Vorbereitung auf die Markteinführung eines Haushaltswasser-Filterprodukts in H2 2023

- Das Unternehmen ist mit Barmitteln und Festgeldern in Höhe von ca. 4,1 Mio. $ zum 30. Juni 2023 gut finanziert.

- Ernennung von Herrn Andreas Hendrik (Harry) De Wit zum Mitglied des Vorstands von De.mem (ab 5. April 2023)

27. Juli 2023: Das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, starke Ergebnisse für das Juni-Quartal 2023 zu melden.

Bei dieser Übersetzung der englischen Originalmeldung handelt es sich um einen Auszug aus einem insg. 12-Seitigen Quartals-Aktivitäts-Bericht. Der gesamte Original-Bericht kann nachfolgend heruntergeladen werden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

