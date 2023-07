Kunststoff-Wirtschaft Faire Chancen für chemisches Recycling

Stuttgart (ots) - Akteure der gesamten Wertschöpfungskette wenden sich gemeinsam

an die Politik. Organisiert im Unternehmerforum chemisches Recycling (UFCR)

legen sie Vorschläge in neun Handlungsfelder vor.



Produktstatus für Erzeugnisse des chemischen Recyclings, Einführung von

Rezyklat-Einsatzquoten, Anerkennung von Massenbilanzen - dies sind drei der

zentralen politischen Handlungsfelder, die die Mitglieder des UFCR identifiziert

haben. In dem jetzt vorgelegten Papier "Handlungsfelder der Politik für die

Rohstoffwende und die Transformation zu einer zirkulären Wirtschaft mittels

chemischen Recyclings in Deutschland" präsentieren die Unternehmen - von

Kunststoffherstellern über -Verarbeiter bis zu -Recyclern - neun Bereiche, in

denen der Gesetzgeber die Weichen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft

bei Kunststoffen stellen muss.