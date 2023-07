Recce Pharmaceuticals Ltd. - Abstract & Poster-Präsentation auf dem Military Health System Research Symposium 2023

Die Veröffentlichungen des Abstracts und des Posters werden von einer verbalen Präsentation von Dr. John Prendergast, Executive Chairman von Recce Pharmaceuticals, vor Ort begleitet. Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf antimikrobiellen Gegenmaßnahmen bei Wundinfektionen bei Militärpersonal. Im Abstract werden erweiterte Details zu In-vitro-, In-vivo- und humanen klinischen Studiendaten vorgestellt, die das führende synthetische Antiinfektivum RECCE 327 des Unternehmens unterstützen.

Session

Antimikrobielle Gegenmaßnahmen für Wundinfektionen bei Militärangehörigen

Titel

RECCE 327: Ein neuartiges synthetisches Antiinfektivum für die Behandlung von Antimikrobiell-resistenten bakteriellen Sepsis-Infektionen

Die MHSRS ist die wichtigste wissenschaftliche Tagung des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten (US). Sie bietet eine Plattform für die Präsentation neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu militärspezifischen Schwerpunkten in Forschung und Entwicklung. Die MHSRS ist die wichtigste Tagung des US-Militärs und ausgewählter ziviler Einrichtungen, an der rund 3.500 Personen teilnehmen und die sich auf die besonderen medizinischen Bedürfnisse der Soldaten konzentriert. Das Symposium wird vom 14. bis 17. August 2023 in Kissimmee, Florida, stattfinden.

Eine nicht vertrauliche Version der Poster- und Abstract-Präsentation wird nach der Konferenz auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE 327 als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren „Superbug“-Formen entwickelt wird; RECCE 435 als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE 529 für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die hyperzelluläre Mutation von Bakterien und Viren - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.