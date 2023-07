Grifols Halbjahresergebnisse 2023 / Grifols erzielt 15% Umsatzwachstum, treibt den Margenausbau im zweiten Quartal voran und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2023

Barcelona, Spanien (ots) - · Der Gesamtumsatz steigt in den ersten sechs Monaten

des Jahres auf 3,225 Milliarden Euro (+14,8%; +13,1% cc [1] ), angetrieben von

Biopharma.



· Die bereinigte EBITDA-Marge von 22,2% übertrifft die Prognose und erreicht 665

Millionen Euro dank einer Marge von 23,4% im zweiten Quartal (ohne Biotest).





· Die angestrebten Maßnahmen zur Kosteneinsparungen von jährlich 450 MillionenEuro [2] wurden bereits vollständig umgesetzt.· Das Wachstum der gesammelten Plasmamengen beschleunigt sich auf +12% [3] beium 20% gesunkenen [4] Kosten pro Liter (CPL), wodurch sich die Marge weiterverbessert.· Der ausgewiesene Reingewinn erreicht mit 52 Millionen Euro im zweiten Quartalwieder die Gewinnzone. Er lag beeinflusst durch einmaligeRestrukturierungskosten von 140 Millionen Euro bei -56 Millionen Euro im erstenHalbjahr (beides inkl. Biotest). Der bereinigte Reingewinn beträgt 114 MillionenEuro (89 Millionen Euro im zweiten Quartal).· Der Verschuldungsgrad liegt bei 6,9x [5] , mit der Verpflichtung, ihn bis Ende2024 auf 4,0x zu reduzieren.· Sieben Meilensteine im Bereich Innovation, die für die erste Jahreshälftefestgelegt wurden, sind erreicht. Weitere fünf sind auf einem guten Weg, in derzweiten Jahreshälfte planmäßig erreicht zu werden.· Das prognostizierte Umsatzwachstum wird für 2023 auf 10 bis 12% angehoben(inkl. Biotest). Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 24% fürdas Gesamtjahr (ohne Biotest), was zu einem bereinigten EBITDA von 1,4 bis 1,45Milliarden Euro (inkl. Biotest) führt.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein globales Gesundheitsunternehmenund führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, hat im erstenHalbjahr 2023 starke operative und finanzielle Ergebnisse erzielt. DasUnternehmen hat schnelle Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischenZiele gemacht: starke Finanzergebnisse und die Optimierung betrieblicherProzesse. Gleichzeitig senkt es den Verschuldungsgrad und schafft Werte für alleStakeholder.Thomas Glanzmann , Executive Chairman und CEO von Grifols, kommentierte: "Wirhaben im zweiten Quartal eine starke Leistung erbracht und die Prognoseübertroffen. Das solide Umsatz- und Gewinnwachstum spiegelt die stabilenFundamentaldaten von Grifols wider. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Zusagensorgt weiterhin für Schwung. Die Umsetzung unseres betrieblichenOptimierungsplans trägt bereits Früchte, indem die Rentabilität und die Margenweiter steigen.Wir machen wesentliche Fortschritte dabei, unsere wichtigsten Ziele zuerreichen. Das ermöglicht es uns, die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahranzuheben, während wir die Turnaround-Strategie des Unternehmens vorantreiben.