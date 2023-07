Zuzug und Neubauflaute verschärfen Mietmarkt Preise steigen innerhalb eines Jahres um bis zu 9 Prozent

Nürnberg (ots) - Ein Jahresvergleich der Angebotsmieten von Bestandswohnungen in

den 80 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern von immowelt zeigt:



- In 69 von 80 Großstädten sind die Mieten im Juli 2023 verglichen mit dem

Vorjahresmonat gestiegen

- Keine Entspannung in Sicht aufgrund eingebrochener Neubauzahlen und steigender

Nachfrage

- Trotz teuerster Preise: In München steigen die Mieten um 5,2 Prozent auf 17,55

Euro pro Quadratmeter

- Berlin und Hamburg im Gleichschritt: Beide Metropolen verteuern sich innerhalb

eines Jahres um 3,9 Prozent

- Größte Anstiege in NRW: Siegen (+9,0 Prozent), Mühlheim (+7,8 Prozent), Hamm

(+7,7 Prozent) und Bottrop (+7,6 Prozent)

- Trotz Verteuerungen: Ostdeutsche Großstädte bleiben am günstigsten