JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 97,60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffekonzerns habe zwar nur knapp über der bereits zurückgekommenen Konsensschätzung und ihrer Prognose gelegen, schrieb Analystin Glynis Johnson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dagegen sei der angehobene Ebit-Ausblick eine klar positive Überraschung. Trotz des guten Laufs der Aktie seit November sollte die Aktie dadurch neue Impulse bekommen./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,16 % und einem Kurs von 73,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97,60

Kursziel alt: 97,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m