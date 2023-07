PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste aufgeholt. Die Gewinne zahlreicher Index-Schwergewichte ließen den Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag um 1,4 Prozent auf 4406,34 Punkte steigen. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,34 Prozent auf 7412,96 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 hinkte dagegen mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 7695,78 Punkte hinterher. Hier hinterließen die Verluste der Ölwerte Spuren.

Mit den Gewinnen zogen die Börsen ein positives Fazit der US-Notenbanksitzung am Vorabend. "War bei der Fed bislang noch von seriellen und mehreren Zinsanhebungen bis zum Jahresende die Rede, will man nun lediglich Daten abwarten und beobachten und nur gegebenenfalls reagieren", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. "Folgerichtig steigen die Börsen, da das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA jetzt näher scheint." Zudem erwarteten die Investoren auf der Sitzung im März 2024 bereits die erste Leitzinssenkung.