Nürnberg (ots) - Gerade für Lieferanten stellen Retouren stets eine finanzielleBelastung dar - dabei könnten sie den Spieß längst umdrehen und das Geschäft mitRücksendungen zur Profitmaximierung nutzen. Als Geschäftsführer der Elvinci.deGmbH greift Konstantinos Vasiadis ihnen genau hierbei unter die Arme und hilftihnen mithilfe bewährter Konzepte dabei, ihre Lagerlogistik zu optimieren undihre Gewinne nachhaltig zu steigern. Hier erfahren Sie, worauf Lieferanten dabeibesonders achten sollten?Gerade in Zeiten des immer populärer werdenden Online-Handels nehmen Retoureneinen zunehmend bedeutsamen Stellenwert für Lieferanten ein: Sie haben sichinzwischen zu einem Milliardengeschäft entwickelt, das enormes Umsatzpotenzialbirgt. Viele Anbieter streben danach, dieses scheinbar goldeneGelegenheitsfenster zu nutzen, um ihre Gewinnspannen zu erhöhen und sich einenWettbewerbsvorteil zu sichern. Dabei besteht die für viele Lieferanten scheinbarunüberwindbare Hürde jedoch darin, eine effiziente und kostengünstige Methode zuentwickeln, um mit Retouren umzugehen - obwohl das Problem greifbar scheint, istdie Lösung oft schwer zu realisieren. "Komplizierte Logistik, hohe Kosten unddie schwierige Aufgabe, Retouren in den Warenzyklus zurückzuführen, sind nureinige der vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Gelingt all dasnicht, ist neben erheblichen finanziellen Verlusten auch mit weiterenKonsequenzen zu rechnen. Denn auch das Image der Lieferanten könnte darunterleiden - schließlich ist der Umgang mit Retouren nicht nur eine Frage desUmsatzes, sondern auch eine Frage der Kundenzufriedenheit undMarkenwahrnehmung", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer derElvinci.de GmbH."Es ist aus unserer Erfahrung heraus unerlässlich, in der Frage derRetourenabwicklung nicht vorschnell aufzugeben: Eine korrekte Handhabung vonRücksendungen wirkt sich letztendlich enorm positiv auf die Finanzen aus undbelebt durch zufriedenere Kunden auch das gesamte Geschäft", fügt er hinzu. Inden fast zwanzig Jahren ihres Bestehens hat sich die Elvinci.de GmbH alsverlässlicher Akteur im Bereich des Retourenmanagements bewährt. Unter derLeitung von Konstantinos Vasiadis setzt das Logistikunternehmen auffortschrittliche Softwaretechnologien, vertraut auf ein versiertes Expertenteamund unterhält ein eigenes Rücksendungsnetzwerk, um einen flüssigen undoptimierten Retourenprozess zu gewährleisten. Im Laufe der Jahre haben dieFachleute zudem ein erprobtes Konzept zur Verbesserung der Retourenhandhabungentwickelt, das nachweislich die Gewinne von Lieferanten steigert. DieSchlüsselfaktoren hiervon erläutert Konstantinos Vasiadis anhand der folgenden