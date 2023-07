Aral und Lekkerland setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft bei REWE To Go-Shops fort (FOTO)

Bochum (ots) -



- Zusammenarbeit zwischen Deutschlands größtem Tankstellenanbieter und einem der

führenden Convenience-Spezialisten um weitere fünf Jahre bis 2028 verlängert

- Ausbau des REWE To Go-Konzepts an Aral Standorten und Weiterentwicklung des

Snack- und Lebensmittel-Angebots

- Convenience als wichtiger Wachstumsmotor für beide Partner



Aral und Lekkerland setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit im deutschen

Tankstellenmarkt fort. Die Kooperation und strategische Zusammenarbeit wurde um

fünf Jahre bis 2028 verlängert. Deutschlands größter Tankstellenanbieter und

einer der führenden Convenience-Spezialisten versorgen ihre Kund:innen auch

weiterhin mit frischen Lebensmitteln und Getränken. 2014 wurden an Aral

Tankstellen zehn Pilot-Standorte mit REWE To Go-Shops eröffnet. Heute ist das

Konzept an mehr als 850 Aral Standorten zu finden und wird bundesweit weiter

ausgerollt.





Die Unternehmen werden das REWE To Go-Konzept an Aral Standorten ausbauen undweiterentwickeln. Aral ist neben dem Betrieb der Standorte auch für dieEntwicklung des Food Service-Angebotes maßgeblich verantwortlich. Aral wird indas Angebot für den direkten Verzehr mit frischen Snacks, kalten und warmenSpeisen sowie Heiß- und Kaltgetränken investieren, neue Produkte testen und soin Zusammenarbeit mit Lekkerland das Sortiment in REWE To Go-Shops an AralTankstellen kontinuierlich erweitern. Lekkerland ist zudem exklusiverLieferpartner für einen Großteil der Sortimente, die an den 1.200unternehmenseigenen Aral Standorten in Deutschland angeboten werden. DasHandelsunternehmen Lekkerland ist Teil der REWE Group, einem der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa.*"Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen. In derVergangenheit war das Shopgeschäft untrennbar mit dem Kauf von Kraftstoffenverbunden. Heute sehen wir, dass immer mehr Kundinnen und Kunden unsere Shopsnur zum Einkaufen nutzen", erklärt Aral Vorstandsvorsitzender Achim Bothe. "DerConvenience-Bereich in Deutschland hat großes Potenzial und unser Aral-Netz mitREWE To Go-Shops an attraktiven, frequenzstarken Standorten wird in diesem Jahrauf rund 900 wachsen. Kundinnen und Kunden, die unterwegs ihre Pause genießenund gleichzeitig einkaufen, tanken oder laden wollen, können auf uns vertrauen,wenn es um frische Snacks und hochwertige Kaffeespezialitäten geht.""Aral und Lekkerland verbindet die absolute Ausrichtung auf den Kunden. Wirwollen ihnen das beste Einkaufserlebnis im Convenience-Bereich bieten. Daran