Kein Urteil in Freiburg zu Usmanow-Klage gegen RND

FREIBURG (dpa-AFX) - Zur Klage des russisch-usbekischen Oligarchen Alischer Usmanow gegen Berichterstattung des Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) wird es beim Landgericht Freiburg kein Urteil geben. Usmanows Anwalt habe den Antrag zurückgenommen, teilte das Gericht am Donnerstag auf Anfrage in Freiburg mit. Ursprünglich sollte die Gerichtsentscheidung an diesem Freitag verkündet werden - der Termin ist nun aufgehoben.

Die Pressekammer hatte bereits zu Monatsbeginn deutlich gemacht, dass die Klage Usmanows voraussichtlich keinen Erfolg haben werde. Zu schreiben, Usmanow gelte als enger "Vertrauter" oder enger "Freund" des russischen Präsidenten Wladimir Putin, stelle nach vorläufiger Rechtsauffassung keine falsche Tatsachenbehauptung dar, hatte es geheißen. In dem RND-Text werden unter anderem die Auswirkungen von Sanktionen behandelt, die der Westen gegen Oligarchen wie Usmanow in der Folge des von Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt hatte.