Dortmund (ots) - Der Boom des Onlinehandels ist ungebrochen, wie auch NikoDieckhoff bestätigt. Er ist Experte für den Onlinehandel und hat sich auf dasDropshipping spezialisiert. Mit dieser Methode kann jeder einen eigenenOnlineshop aufbauen, ohne selbst die Lagerung oder den Versand seiner Artikelübernehmen zu müssen. Vor Jahren hat sich Niko Dieckhoff ohne großes Startbudgetoder ein eigenes Lager selbst ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen aufgebautund verhilft mit seinen Coachings heute anderen Menschen dazu, sich mitDropshipping selbstständig zu machen. Welche Vor- und Nachteile diese Strategiegegenüber dem traditionellen E-Commerce hat, erfahren Sie hier.Endlich sein eigener Chef zu sein und seine Arbeitszeiten frei bestimmen zukönnen, das ist der Traum vieler Angestellter. Andere sind unzufrieden mit ihremJob und tragen sich schon länger mit dem Gedanken, sich mit einem eigenenOnlineshop ein zusätzliches Einkommen zu erschließen. Allerdings sind dafür hoheAnfangsinvestitionen und die Anmietung von Gewerberäumen nötig - so dielandläufige Meinung. Vielen Menschen ist dabei gar nicht bewusst, dass mitDropshipping weder eine ausgefeilte Logistik noch ein eigenes Lager nötig ist.Die Artikel werden hierbei zwar auf dem eigenen Onlineshop verkauft, die Warewird allerdings direkt ab Werk vom Produzenten an den Kunden versendet. "DieseStrategie funktioniert ausgezeichnet, wenn man sie richtig einsetzt", sagt NikoDieckhoff. "Da zudem kein eigenes Lager und keine Mitarbeiter benötigt werden,können auch Personen mit geringem Kapital ein Dropshipping-Geschäft starten."E-Commerce-Experte Niko Dieckhoff kennt den Unterschied zwischen klassischemE-Commerce und modernem Dropshipping-Konzept genau. Als er sich vor einigenJahren selbstständig machte, hat er mit dieser Methode aus dem Stand einenerfolgreichen Onlineshop aufgebaut. Auch ohne ein großes Werbebudget konnte ersich dabei im umkämpften Online-Markt erfolgreich behaupten, indem er sich vonAnfang an auf die Auswahl von geeigneten Herstellern und Artikeln konzentrierte.Heute hat er es sich zur Aufgabe gemacht, andere Berufstätige, Studierende undAuszubildende darin zu coachen, sich mit Dropshipping ein zuverlässigesNebeneinkommen oder gar einen neuen Hauptberuf aufzubauen. Dass er damiterfolgreich ist, hat nun auch der TÜV-Rheinland offiziell bestätigt: NikoDieckhoff hat für die Güte seiner Coachingdienstleistungen dieTÜV-Zertifizierung ISO 9001:2015 erhalten. Welche Vorteile Dropshipping für