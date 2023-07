Hol dir deine Portion Region ALDI SÜD setzt mit neuer Kampagne auf Regionalität (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Regionale und leistbare Produkte für alle: Unter dem

Motto "Hol dir deine Portion Region.'' startet ALDI SÜD ab dem 31. Juli eine

Kampagne, die Erzeuger:innen mit ihren regionalen Produkten im gesamten ALDI SÜD

Gebiet in den Mittelpunkt stellt.



Ob Fleisch, Eier, frisches Obst und Gemüse oder Molkereiprodukte: Bei ALDI SÜD

finden Kund:innen eine große Auswahl an Produkten aus regionaler Landwirtschaft

(https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/nachhaltige-produkte/regionalitaet.h

tml) zum besten Preis. Der Discounter hat sein Angebot in den vergangenen Jahren

stark ausgebaut und bietet über das Jahr und die Regionen hinweg mehr als 350

Produkte, die mit dem Regionalfenster gekennzeichnet sind - der Großteil davon

unter der ALDI Eigenmarke ,,Bestes aus der Region''. Obst und Gemüse wird, wann

immer saisonal verfügbar und regional möglich, aus der jeweiligen Region

bezogen.