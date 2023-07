Experte deckt auf Wieso Vollsortimenter immer mehr Kunden verlieren - und was sie dagegen tun können (FOTO)

Monheim (ots) - Der Einzelhandel, insbesondere die Vollsortimenter, haben in den

letzten Jahren einen stetigen Rückgang ihrer Kundenzahl zu verzeichnen. Nach

aktuellen Umfragen setzen immer mehr Menschen auf Billigmarken und Discounter.

So werden viele etablierte Geschäfte im Moment vor große Herausforderungen

gestellt.



Supermärkte müssen deshalb anfangen, über den Tellerrand hinauszublicken.

Sales-Angebote und ein regionales Produktsortiment gibt es auch in anderen

Filialen - das reicht nicht mehr aus. Wichtiger ist ein prägnantes Merkmal, das

Kunden wieder von ihrem Lieblingsmarkt überzeugt. Im nachfolgenden Beitrag soll

erläutert werden, wie ein Alleinstellungsmerkmal helfen kann, Kunden zu

gewinnen.