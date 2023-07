(neu: Zahl der Toten des Bootsunglücks)



MANILA (dpa-AFX) - Der Taifun "Doksuri" hat auf den Philippinen schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Mindestens acht Menschen seien in den Fluten ums Leben gekommen, teilten Katastrophenschutz und Polizei am Donnerstag mit. Weitere mindestens 21 Menschen starben den Behörden zufolge, als ein Passagierboot vor den Philippinen von stürmischen Winden erfasst wurde und kenterte. Mehr als 26 000 Menschen waren vor allem im Norden des Inselstaates auf der Flucht vor dem Taifun.

Das Passagierboot war in der Provinz Rizal östlich der Hauptstadt Manila unterwegs, als es kenterte. Einem Sprecher der Küstenwache zufolge waren die Passagiere in Panik geraten, als die "MBCA Princess Aya" von starken Winden erfasst wurde. "Sie sind alle zur Backbordseite gegangen, wodurch das Boot kippte und kenterte", sagte der Sprecher. Die genaue Zahl der Todesopfer werde noch geprüft. Dutzende Menschen seien gerettet worden, hieß es. Eine Sturmwarnung sei in dem Gebiet zuvor aufgehoben worden, so dass Schiffe wieder fahren durften.