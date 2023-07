Norgine Erweitert Wissenschaftliche Einbindung mit Veeva Link Key People

Neues System verbessert Echtzeit-Kundeneinblicke, Einführungsplanung und Einbindung für neue Therapien

BARCELONA, Spanien, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Norgine B.V. (Norgine), ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, Echtzeit-Kundeninformationen von Veeva Link Key People nutzt, um die effektive Einführungsplanung und die Zusammenarbeit mit Experten zu gewährleisten, während das Unternehmen in neue Therapiebereiche expandiert. Durch die Nutzung von Link Key People in Europa, Australien und Neuseeland erhalten die medizinischen Teams von Norgine wertvolle Marktinformationen über die wichtigsten Führungskräfte in den Bereichen Wissenschaft, Digitales und Community, wodurch sie einen besseren Einblick in die wissenschaftliche Einbindung in verschiedenen Regionen erhalten.