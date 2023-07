Microsoft-Aktie stolpert über Q-Zahlen: Wird die KI zum erhofften Game-Changer?

Der Softwarekonzern Microsoft konnte Aktionäre nur wenig mit seinen starken Geschäftszahlen beeindrucken. Obwohl Umsatz wie auch Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,3 respektive 21 Prozent zulegten, fiel der Kurs am Mittwoch um fast vier Prozent. Aktuell notiert die Aktie bei 338,72 US-Dollar. Was sagen Analysten zur Börsenzukunft des Konzerns? Auf Marketscreener hält das Gros den Daumen nach oben und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Das mittlere Kursziel liegt mit 386,48 US-Dollar knapp 14 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Der Tenor der neusten Analystenbewertungen ist eindeutig: Microsoft sollte von Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren, aber es dauert noch, bis sich der Trend auch in den Geschäftszahlen widerspiegeln wird. So warnen beispielsweise die Analysten von JP Morgan Anleger davor, voreilige Schlüsse zu ziehen: KI sei der "entscheidende technologische Durchbruch unserer Generation". So etwas geschehe allerdings nicht von heute auf morgen. Microsoft arbeite kontinuierlich an seinen KI-Produkten, etwa dem Microsoft 365 Copilot. Bis dessen Funktionen final ausgearbeitet und verfügbar sind, könnte es noch einige Zeit dauern.