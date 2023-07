Sartorius steigen weiter - Chart und Aufträge machen Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzugsaktien von Sartorius haben die jüngste Erholung am Donnerstag fortgesetzt. Mit einem Plus von knapp fünf Prozent auf rund 375 Euro überwanden sie den Widerstand bei 360 Euro. An dieser Marke waren die Papiere Mitte Juni und auch in den vergangenen Tagen wiederholt gescheitert.

