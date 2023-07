Der Mittelstand. BVMW fordert Sofortmaßnahmen zur Engpassbeseitigung bei Großraum- und Schwertransporten an Nordseehäfen

Berlin (ots) - Die bremischen Häfen sowie der Hafen Cuxhaven sind derzeit für

Großraum- und Schwertransporte (GST) nicht mehr erreichbar. Der Grund: Ein neues

Softwaretool der Autobahn GmbH verweigert die Genehmigung zur Überfahrt von

Brücken auf der A1, südlich von Bremen und der A27 bei Bremerhaven. Bereits

erteilte Genehmigungen wurden zurückgezogen. "Die Autobahn GmbH torpediert die

Hinterlandanbindung der bremischen und niedersächsischen Häfen und gefährdet die

Geschäfte der mittelständischen Logistik Unternehmen, für die solche

Unterbrechungen fatale wirtschaftliche Konsequenzen hat" äußert sich Roger

Heidmann, Vorsitzender der Kommission Logistik und Mobilität des BVMW zu dem

neuen Tool.



Für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen stellte die Niederlassung Nordwest

Mitte Juli auf das neue autobahneigene Bearbeitungsmodul für Großraum- und

Schwerlasttransportanträge "GST.Autobahn" um. Zu früh, wie es scheint und wohl

ohne Absprache mit den Kunden. Aus der Antragsflut wird jetzt ein

Antrags-Tsunamie, da ab sofort alle Transporte neu beantragt werden müssen.





In Bremerhaven werden pro Jahr 1,2 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, dieGroßraum- und Schwertransporte benötigen. Brisantes Beispiel ist das in Cuxhavenbetriebene Siemens Montagewerk für Offshore-Windenergie-Anlagen. Diestadtbremischen Häfen gelten als eines der Zentren für Projektladungen dieserArt in Europa. "Die gravierenden wirtschaftlichen Folgen kann man selbst schnellüberschlagen, wenn man die Kosten des jeweiligen Projekts durch dessen Laufzeitteilt. Da wird schnell klar, was ein Tag im Projekt kostet, den man durchfehlende Transportgenehmigungen verliert", so Heidmann weiter. Dass GST vonbesonderer Wichtigkeit sind, zeigt auch das Innovationsprogramm Logistik 2030der Bundesregierung: hier ist vorgesehen, mehr Transport und Mobilität mitweniger Verkehr zu realisieren. Exakt hierfür sind Großraum- undSchwertransporte optimal.Der Mittelstand. BVMW fordert daher Sofortmaßnahmen zur Beseitigung derEngpässe: bereits genehmigte Anträge sollten umgehend wieder in Kraft gesetztund das Tool zunächst weiter getestet werden. Für die weitere nachhaltigeVerbesserung ist aus Sicht des BVMW ein Deutschlandtakt für Großraum- undSchwertransport notwendig. Dabei sollte besonders auf digitale Instrumente, dieauf Kommunikation in Echtzeit ausgerichtet sind, gesetzt werden.