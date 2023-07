Marktliche Anreize verbessern Stabilität des Stromnetzes / Elektroautos, Wärmepumpen und Batteriespeicher als flexible Verbraucher (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy hat heute bei

der Bundesnetzagentur Vorschläge eingereicht, wie sogenannte flexible

Verbraucher - etwa E-Autos - in einen Strommarkt mit vielen Erneuerbaren

Energien eingebunden werden können. Netzbetreiber werden in den bisherigen

Vorschlägen der Bundesnetzagentur ermächtigt den Strombezug zu drosseln, um

Netzengpässen vorzubeugen. Das von Green Planet Energy mitgetragene Pilotprojekt

"FlexHafen" zeigt dagegen, wie mithilfe marktlicher Anreize flexible Verbraucher

zugunsten der Endkund:innen und der Erneuerbaren dem Stromsystem nützen könnten.



Darüber, dass das Stromsystem flexibilisiert werden muss, um Erneuerbare

Energien besser darin zu integrieren, sind sich sowohl Energiewirtschaft als

auch Politik weitgehend einig. Relevant ist dabei die Ausgestaltung des

Paragrafen 14a im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Dort wird die Steuerung von

Elektroautos, Wärmepumpen oder Batteriespeichern geregelt. Die Bundesnetzagentur

soll diese Regeln nun konkretisieren und unter Berücksichtigung

marktwirtschaftlicher Aspekte ausgestalten. Dieser Prozess wird von einem

Konsultationsverfahren begleitet, in dem auch Green Planet Energy ihre Position

im Rahmen einer Stellungnahme einbringt.