JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Energieversorgers habe positiv überrascht, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das angehobene Jahresziel für die Kennziffer berge Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 03:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 03:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 11,39EUR gehandelt.