BAADER BANK stuft Nestle auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nestle nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 123 Franken belassen. Die Geschäftsentwicklung des Lebensmittelherstellers habe vor dem Hintergrund der Branchenkollegen, die bereits Zahlen vorgelegt hätten, die Erwartungen erfüllt bis moderat übertroffen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der sich abzeichnenden Margensteigerung im zweiten Halbjahr könnte Nestle nach den Rückgängen der beiden vergangenen Jahre zu einem profitablen und nachhaltigen Wachstum zurückkehren./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 112,0EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andreas von Arx

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 123

Kursziel alt: 123

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m