EZB: Schnellste Zinserhöhungen aller Zeiten – war das die finale Schlusssalve?

"Die Inflation geht weiter zurück. Es wird jedoch nach wie vor erwartet, dass sie zu lange zu hoch bleiben wird. Der EZB-Rat ist entschlossen, für eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu sorgen. Er hat daher heute beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB um jeweils 25 Basispunkte anzuheben", so die EZB in einer Pressemitteilung.

Bis zur nächsten Sitzung im September stehen weitere Daten an und jüngste Zahlen haben bereits einen stärkeren Inflationsdruck neben einer schwächelnden Wirtschaft in der Eurozone offenbart. Nach der gestrigen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed könnte die Kommunikation die größte Herausforderung für die EZB darstellen. Marktteilnehmer erwarten, dass die politischen Entscheidungsträger sich ein Höchstmaß an Flexibilität bewahren wollen, indem sie kein zu entscheidendes Signal in die eine oder andere Richtung geben.

Die Märkte reagieren positiv, die Zinserhöhung galt als eingepreist. Bereits im Verlauf des Mittagshandels legte der DAX zu und orientiert sich damit an den US-Futures. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Zinsentscheides stieg der DAX um 1,16 Prozent auf 16.318,87 Punkte und nähert sich damit wieder seinem Rekordhoch.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion