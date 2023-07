FINOS meldet Einrichtung eines Open-Standard-Projekts für Kontrollen einer gemeinsamen Cloud für Finanzdienstleistungen, um Compliance- und Cloud-Konzentrationsrisiken zu bewältigen

Das Projekt, das von Citi initiiert wurde und an dem mehr als 10 global tätige Finanzgesellschaften teilnehmen, begrüßt eine breite Branchenbeteiligung der Bereiche Finanzdienstleistungen, Technologie und Cloud-Dienstleister.

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 27. Juli 2023 / Die Fintech Open Source Foundation (FINOS), die Stiftung für offene Innovation bei Finanzdienstleistungen, die zur Linux Foundation gehört, gab heute die Schaffung eines Open-Standard-Projekts bekannt, das auf einem von dem FINOS-Platinmitglied Citi entwickelten Ansatz basiert und einheitliche Kontrollen für den konformen Einsatz öffentlicher Clouds im Finanzdienstleistungssektor beschreibt.

Da sich das Tempo des Einsatzes von Clouds in einer hochgradig fragmentierten weltweiten Regulierungslandschaft beschleunigt, zielt dieses kooperative Projekt darauf ab, einen einheitlichen Satz von Cybersicherheits-, Resilienz- und Compliance-Kontrollen für häufige Services bei allen großen Cloud-Dienstleistern (CD) zu entwickeln. Durch die Entwicklung einer einheitlichen Taxonomie üblicher Dienstleistungen und entsprechender Bedrohungen will das Projekt außerdem das systemische Risiko der Cloud-Konzentration abmildern – eines Problems, das in den jüngsten Berichten des US-Finanzministeriums, des britischen HMT, des Europäischen Rats und der Monetary Authority of Singapore aufgezeigt wurde.

Dem Projekt, das von Citi initiiert und im Juli vom Governing Board von FINOS genehmigt wurde, schlossen sich rasch mehr als 20 FINOS-Mitgliederfirmen weltweit an, unter anderem die Bank of Montreal (BMO), Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, die London Stock Exchange Group (LSEG), die Natwest Group, der Cloud-Dienstleister Google Cloud und führende Anbieter wie GitHub, Red Hat, Symphony, Adaptive, Container Solutions, ControlPlane, GitLab und Scott Logic. Das Projekt geht im August in die Gründungsphase über und wird im weiteren Jahresverlauf im Rahmen der Community Specification License verfügbar werden. Unternehmen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich hier bewerben.