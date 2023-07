Frankfurt am Main (ots) -



- Breit angelegte Riester-Reform im Vordergrund

- Weniger Garantien, keine Verrentungspflicht und mehr Aktien

- Vorschläge decken sich mit Vorstellungen der Bevölkerung



Mit dem Renteneintritt der Babyboomer wird die Finanzierung der gesetzlichen

Rente zunehmend schwieriger. Aber weder gab es in den zurückliegenden

Legislaturen Reformen der gesetzlichen noch politische Impulse zur Stärkung der

privaten Renten. Im Gegenteil: Die notwendige Reform der Riester-Vorsorge wurde

immer wieder auf die lange Bank geschoben. Nun hat eine von der Bundesregierung

eingesetzte Fokusgruppe private Altersvorsorge konkrete Vorschläge vorgelegt.





Wichtigste Empfehlungen der FokusgruppeDie wichtigsten Empfehlungen in Kurzfassung: Einen staatlich verantwortetenAltersvorsorgefonds, wie ihn vor allem Bündnis90/Die Grünen wollten, soll esnicht geben. Die Riester-Zulagenförderung soll beibehalten werden und zukünftigauch Selbständigen zugutekommen. Das Produkt soll einfacher und dadurchkostenärmer und renditestärker werden. Die bisherigen Garantie- undVerrentungsverpflichtungen sollen nicht mehr obligatorisch sein, der Kunde alsowählen können. Und Riester-Bestandskunden sollen in neue Tarife wechseln können.Fonds ohne Garantien und Verrentung würden damit, was staatliche Förderungangeht, faktisch gleichgestellt mit lebenslangen Renten mit Garantien.Vorhandenes weiterentwickeln, Chancen eröffnenDie Fokusgruppe empfiehlt also, Vorhandenes weiterzuentwickeln. Dazu Prof. Dr.Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts fürVermögensbildung und Alterssicherung (DIVA): "Es ist zu begrüßen, dass nun eineüberfällige Lösung für das Riester-Sparen kommen soll, das durch Öffnung derbisher sehr engen politischen Vorgaben mehr Chancen auf Rendite hätte. DieFokusgruppe trägt damit dem Niedrigzinsumfeld Rechnung. Denn mit 100%-Garantienund ohne Zinsen ist nun mal kaum Geld zu verdienen. Mit den Empfehlungen derFokusgruppe entstehen die Optionen, nach eigenen Präferenzen auf Sicherheit odermehr auf die Chancen des Kapitalmarktes zu setzen", so Heuser.Wegfall der Garantie- und VerrentungspflichtMit der Wahlfreiheit für Garantien und Verrentung entstünde nach dem Votum derFokusgruppe auch mehr Wettbewerb zwischen Rentenversicherungen und Fonds. DieLebensversicherer behalten aber ihren "USP". Denn nur sie dürfen und könnenlebenslang garantiert verrenten. Für Dr. Helge Lach, Vorsitzender des DUVDeutscher Unternehmensverband Vermögensberatung, deshalb alles andere als ein"Abgesang": "Selbstverständlich werden die über 200.000 Vermittler ihren Kunden