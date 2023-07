Der führende EDI-Anbieter Comarch eröffnet ein neues Rechenzentrum im Großraum Phoenix

KRAKAU, Polen, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Anbieter von EDI- und E-Invoicing-Software, Comarch, hat vor Kurzem sein neuestes Rechenzentrum und die erste vollständig eigene und betriebene Anlage in Nordamerika eröffnet. Im Juni 2023 wurde die neueste Infrastruktur-Innovation des Unternehmens im Großraum Phoenix in Mesa, Arizona, fertiggestellt. Die 32.000 Quadratmeter große Vorzeigeeinrichtung wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, sicheren und zuverlässigen Cloud- und professionellen Rechenzentrumsdiensten in den USA zu decken. Mit einer 24/7/365-Überwachung und ausreichenden Strom- und Kühlsystemen, die den Tier-III-Standards entsprechen, gibt es für die Kunden praktisch keine Ausfallzeiten.

Als Cloud-basierte Plattform mit über 450.000 täglichen Nutzern und 650 Millionen ausgetauschten Dokumenten pro Jahr wird dieses neue Rechenzentrum für Comarch von großem Nutzen sein, um sein Datenaustauschportfolio für Kunden in Nordamerika bereitzustellen.