Baukonzerne und Finanzinvestor an Fresenius-Tochter Vamed interessiert

Im Mai hatte Fresenius dann eine tiefgreifende Restrukturierung bei der Verluste schreibenden Vamed angekündigt, nachdem dort offenbar auch für die Konzernführung in Bad Homburg überraschend viele Probleme zutage getreten waren. Kurz darauf zog der Konzern auch personelle Konsequenzen bei der österreichischen Tochter. Fresenius war am Donnerstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen./tav/mne/jha/

WIEN (dpa-AFX) - In Österreich bringen sich laut einem Pressebericht die ersten Interessenten für die Fresenius -Tochter Vamed in Stellung. Wie das österreichische Wirtschaftsmagazin "Trend" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, planen die Baukonzerne Porr und Strabag ein Angebot für den Klinikdienstleister aus Wien. Auch der Finanzinvestor Towerbrook Capital Partners durchleuchtet demnach das Unternehmen. Die Fresenius-Aktie kletterte nach dem Bericht auf ein Hoch seit Juni, zuletzt notierte das Papier noch mit 1,6 Prozent im Plus.

