Meta Platforms hat seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 11 Prozent auf 32,00 Mrd. US-Dollar steigern können. Der operative Gewinn konnte um 12 Prozent auf 9,39 Mrd. US-Dollar zulegen. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn um 16 Prozent auf 7,79 Mrd. Dollar, wie Meta Platforms nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Eine Schlüsselzahl für Meta Platforms, ist die Zahl der täglich aktiven User. Auf allen Meta-Plattformen erhöhte sie sich um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 3,07 Milliarden. Besonders interessant für Investoren dürfte der Ausblick sein, dieser fiel ebenfalls besser als erwartet aus. Im dritten Quartal rechnet Meta Platforms mit einem Umsatz zwischen 32,00 und 34,50 Mrd. US-Dollar.

Vorbörslich zeichnet sich bereits ein Kurssprung an 330,00 US-Dollar ab, Wochenschlusskurse oberhalb von 300,00 US-Dollar würden es der Meta Platforms-Aktie im weiteren Verlauf an 336,37 und 352,71 US-Dollar erlauben anzusteigen. Darüber dürfte es nicht mehr schwer werden, an die Rekordstände aus September 2021 bei 384,33 US-Dollar anzuknüpfen. Sollte aber unerwartet der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 284,50 US-Dollar als Unterstützung wegbrechen, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 272,61 und darunter 258,88 US-Dollar zwingend einstellen. Spätestens ab 236,86 US-Dollar sollten Käufer wieder zurückkehren, um nicht einen mittelfristigen Trendwechsel zu riskieren.

Meta Platforms Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: