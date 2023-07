DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux vor Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 9,5 Prozent und halbwegs stabilen Margen des Werbespezialisten./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 07:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 17,06EUR gehandelt.