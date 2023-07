NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am amerikanischen Aktienmarkt können am Donnerstag auf Kursgewinne hoffen. Nach der vortags wenig bewegenden Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed stehen die laufende Berichtssaison und eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus. Die im zweiten Quartal überraschend stark gewachsene Wirtschaft trübte die Stimmung ebenso wenig wie der stärker als erwartet gestiegene Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter, obwohl sich die Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält.

Während der Broker IG den Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 35 617 Punkte taxierte, sieht er den Nasdaq 100 sogar 1,4 Prozent im Plus bei 15 712 Punkten. Als Zugpferd für den technologielastigen Auswahlindex dürften sich die positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta erweisen. Zur Wochenmitte hatten die beiden Aktienindizes mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen.