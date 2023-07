US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,42 Prozent auf 111,67 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen stieg im Gegenzug auf 3,89 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag wie bereits am Vorabend die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Beide Zentralbanken lieferten aber keine klaren Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs und verwiesen darauf, dass künftige Zinsentscheidungen von Konjunkturdaten abhängig seien.

Obwohl die Leitzinsen in den USA mittlerweile so hoch sind wie seit 22 Jahren nicht mehr, bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weiter robust. Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt war bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitshilfe weiter gesunken ist. Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet. Zudem war der Auftragseingang für langlebige Güte in den USA im Juni deutlich stärker als erwartet gestiegen./jkr/bgf/jha/