Robo-Advisor-Studie 2023 Auswirkungen des Krisenjahres 2022 auf den deutschen Markt

Berlin (ots) -



- Vertrauen in Robo-Advisors steigt weiter

- Anteil des von einem Robo-Advisor verwalteten Vermögens steigt insbesondere

bei Frauen und Menschen unter 50 Jahren

- Desinteresse an Geldanlage geht auffällig häufig mit Vermögensverlust einher



Das Vertrauen in Robo-Advisors ist im vergangenen Jahr gestiegen. In der zweiten

gemeinsamen Studie von comdirect und quirion bewerten 47 Prozent der

Nutzer*innen und knapp ein Fünftel der Nicht-Nutzer*innen sie positiver als im

Vorjahr. Zentrale Argumente für die Geldanlage mit Robo-Advisors sind weiterhin

Selbstbestimmtheit, Zeitersparnis und einfache Anlage auch ohne Vorkenntnisse.

Für die Studie wurden 1.300 Personen befragt, die unter anderem über mindestens

5.000 Euro frei anzulegendes Vermögen verfügen.