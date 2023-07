BGH stärkt Kunden im Streit um Boni von insolventem Energieversorger

Dieses hatte vor drei Jahren entschieden, dass Neukundenboni auch dann ausgezahlt werden müssen, wenn die eigentlich vorgesehene Vertragsdauer von mindestens einem Jahr durch die Insolvenz nicht erreicht wurde. Zudem sollten sie mit Forderungen der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft (BEV) an die Kunden verrechnet werden.

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Stellvertretend für Tausende Kunden des Energieversorgers BEV haben Verbraucherschützer im Streit um den Umgang mit Neukundenboni einen Erfolg am Bundesgerichtshof (BGH) erzielt. Der neunte Zivilsenat wies am Donnerstag in Karlsruhe eine Revision des Insolvenzverwalters gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts München zurück. (Az. IX ZR 267/20)

