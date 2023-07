Zoomlion sorgt bei steigenden globalen Temperaturen in diesem Sommer für Schutz im Bauwesen

CHANGSHA, China, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Während die Temperaturen weltweit laufend Rekorde brechen, unterstützt Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") mit seinen innovativen Technologien und bahnbrechenden Servicemodellen auf der gesamten Welt Kunden beim Schutz von Baustellen in der Sommersaison.

Das Errichten von Bauwerken in einer Umgebung mit hohen Temperaturen stellt die Leistung von Baumaschinen auf eine echte Probe, insbesondere was die Stabilität und Sicherheit angeht. Zoomlion hat seine Produkte nach strengen nationalen und internationalen Standards entwickelt und getestet und kombiniert einen Rundum-Sicherheitsschutz mit branchenführenden Technologien, so dass sich die Geräte an harte Arbeitsbedingungen, einschließlich hoher Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, anpassen und die häufigsten Probleme auf dem Bau im Sommer bewältigen können.

Zoomlion führt strenge Tests durch, um die langfristige Anpassungsfähigkeit des Turmkrans an die Umgebungsbedingungen zu gewährleisten, einschließlich des Einsatzes im Freien, bei hohen Temperaturen und bei Regen. Diese Tests sollen sicherstellen, dass die Geräte während der Sommermonate stabil und zuverlässig arbeiten.

Zoomlions Turmkran der Generation R enthält beispielsweise eine Reihe innovativer Technologien, welche die Sicherheit verbessern und die Risiken bei manuellen Arbeiten verringern sollen. Zu diesen Technologien gehören der runde Zapfen mit Standardprofil, die Anti-Kollisionsvorrichtung, der Anti-Schwenk-Anker und der Anti-Rutsch-Haken, verbunden mit Ferndiensten für Sicherheitsinspektionen, Fehlerbehebung und einer intelligenten Kommandozentrale.

Qualitätsdienstleistungen sichern Kundenzufriedenheit und Projekterfolg

Zusätzlich zur Entwicklung sicherer und effizienter Geräte, die auch im Sommer reibungslos funktionieren, bietet Zoomlion auch einen zuverlässigen und pünktlichen Kundendienst an, wobei das Kundendienstteam sicherstellt, dass die Klimaanlagen und Wärmeableitsysteme der Geräte effizient funktionieren.

Um die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen, potenzielle Probleme mit den Geräten zu erkennen und Ausfälle zu vermeiden, organisiert Zoomlion seit 13 Jahren globale Servicetouren. Im Juli 2023 startete Zoomlion seine aktuellste Servicetour, die zu rund 2.000 Kunden weltweit führen wird.

Die Servicetour zielt darauf ab, den Kunden einen Mehrwert zu verschaffen, indem umfassende „Gesundheitsinspektionen" von Baumaschinen und anfälligen Komponenten durchgeführt werden und Sicherheitsschulungen für die Bediener angeboten werden.

Sicherheit ist das Ergebnis sorgfältiger Arbeit und der Einhaltung höchster Qualitäts- und Schutzstandards. Angesichts des möglicherweise heißesten Sommers aller Zeiten setzt Zoomlion weiterhin auf seinen kundenorientierten Ansatz. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden durch technologische Innovationen und Serviceverbesserungen einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig sichere und problemlose Lösungen für Sommerbauprojekte bereitzustellen.

