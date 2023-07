Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Auch die Steuerbranche bleibt vom um sich greifendenFachkräftemangel nicht verschont. Filip A. Rutzen ist der Geschäftsführer derRutzen Media GmbH und hat es sich gemeinsam mit seinem Team ausRecruiting-Experten zur Aufgabe gemacht, Steuerberatern mit seiner eigensentwickelten SVU-Methode® zu mehr qualifiziertem Fachpersonal zu verhelfen. Hiererfahren Sie, wie sich mit digitalen Strategien auch heute noch genügendgeeignete Bewerber erreichen lassen und warum seine Methode besonders inländlichen Regionen erfolgreich ist.Energiepauschale, Überbrückungshilfen und nicht zuletzt die Grundsteuerreform -selten hatten Steuerberater so viel Arbeit zu schultern wie heute. Gleichzeitiggehen immer mehr ältere Jahrgänge allmählich in Rente, wobei die entstehendenLücken kaum noch durch geeigneten Nachwuchs geschlossen werden können. "Trotzguter Auftragslage wird das Wachstum vieler Steuerkanzleien nachhaltig gehemmt,weil ihnen schlicht das nötige Personal fehlt", weiß Filip A. Rutzen von derRutzen Media GmbH. "Das kann so weit gehen, dass die Steuerberater keine neuenMandanten mehr aufnehmen oder sich neben ihren Kernaufgaben kaum noch um dieproaktive Beratung kümmern können. Dabei lassen sich mit digitalen Strategiendurchaus noch genügend geeignete Mitarbeiter finden, um die Kanzleien in ihrertäglichen Arbeit zu entlasten."Filip A. Rutzen hat sich mit seiner Rutzen Media GmbH auf die Zusammenarbeit mitSteuerkanzleien spezialisiert und unterstützt sie bei der Mitarbeitersuche - vonder Ausschreibung bis hin zum Einstellungsprozess. Dabei nutzen er und sein Teamdigitale Methoden und innovative Lösungen, um die Kanzleien in ihrer Regionbekannter zu machen und sie als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. WieSteuerkanzleien in ländlichen Regionen qualifizierte Mitarbeiter von sichüberzeugen, hat der Experte im Folgenden verraten.1. Die Reichweite digitalen Recruitings erkennenDer Bewerbermarkt hat sich gewandelt - das betrifft auch die eher ländlichenRegionen. Da es mehr offene Stellen als Bewerber gibt, können sich qualifizierteKandidaten heute regelrecht aussuchen, wo sie gern arbeiten würden. Hinzu kommt,dass sich nur ein geringer Anteil der Steuerfachkräfte aktiv auf Jobsuchebefindet. Alle anderen befinden sich bereits in einer festen Anstellung,schließen einen Wechsel jedoch nicht aus, sollte sich ihnen ein ansprechendesAngebot bieten. Genau hier sollten die Steuerkanzleien ansetzen, um zeitnah neueund vor allem qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.Um diese wechselbereiten Fachkräfte von den Vorteilen der eigenen Kanzlei zu