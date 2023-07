BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Schwäche im Lieferketten-Segment (Supply Chain Solutions (SCS) habe sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt, in den anderen Bereiche aber seien die Geschäfte des Gabelstaplerkonzerns stark gelaufen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er verwies zudem auf die angehobenen Jahresziele. Von der am Nachmittag anstehenden Telefonkonferenz erwartet er Erklärungen zur SCS-Schwäche sowie zur Ersetzung des Finanzchefs und den damit verbundenen Plänen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 06:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 06:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +9,59 % und einem Kurs von 38,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m