alfaview begrüßt Wettbewerbsverfahren der Europäischen Kommission wegen Microsofts Bündelung von Teams und Office (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Der Anbieter der Videokonferenzlösung alfaview begrüßt die

Entscheidung der Europäischen Kommission vom heutigen Tag, ein formales

Kartellverfahren gegen Microsoft wegen des Vorwurfs eines Missbrauchs von

Marktmacht zu eröffnen. Die Kommission geht aktuell davon aus, dass die

technische Kopplung von "Microsoft Teams" mit "Microsoft Office" gegen

Europäisches Kartellrecht verstößt. Die Office-Software umfasst u.a. Word,

Excel, Outlook und PowerPoint. Seit 2017 hat Microsoft auch seinen Videodienst

Teams in die Office-Software integriert, ohne Drittanbietern wie alfaview eine

ähnliche Integration zu ermöglichen. Dagegen hatte sich alfaview mit einer

formalen Kartellrechtsbeschwerde an die Europäische Kommission gewandt. Die

heutige Eröffnung eines formalen Verfahrens greift die Wettbewerbsbedenken von

alfaview auf.



Konkret besteht der Vorwurf darin, dass Microsoft durch die Kopplung Teams

kartellrechtswidrig einen uneinholbaren Reichweiten- und Wettbewerbsvorteil

verschafft und so unbillig seine beherrschende Stellung auf dem Markt für

Produktivitätssoftware in den separaten Markt für Videokonferenz- und

Kollaboration-Tools ausdehnt.