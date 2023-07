Seite 2 ► Seite 1 von 3

Appenzell (ots) - Noch immer können sich viele Menschen nichts unter dem Begriff"Green Tech" vorstellen - dabei ist sie mittlerweile längst einer der stärkstenWachstumsmärkte und wird damit auch für umweltbewusste Investoren immerspannender. Aus diesem Grund bietet auch Cyrill Hugi als Geschäftsführer derenespa ag interessierten Anlegern die Gelegenheit, von der Lösung des weltweitenPlastikabfall-Problems finanziell zu profitieren. Was es mit grüner Technologieauf sich hat, warum derartige Investitionsmodelle so spannend sind und wie dieenespa ag den Markt prägt, erfahren Sie hier.Klimakrise, Energieknappheit, Umweltverschmutzung: Die massiven Probleme unsererErde sind nicht wegzudiskutieren - umso lauter werden auch die Rufe nachinnovativen Lösungen. Für zunehmendes Interesse sorgen dabei insbesondere grüneTechnologien. So werden sie von immer mehr Unternehmen mit dem Ziel eingesetzt,ihren Energieverbrauch zu senken, ihre Abfallvermeidung zu fördern und inletzter Konsequenz auch ihre Außenwahrnehmung zu stärken. Kein Wunder also, dasssich Green Tech mittlerweile als einer der weltweit stärksten Wachstumsmärkteetabliert hat und damit auch die Aufmerksamkeit umweltbewusster Investoren aufsich zieht. "Das Problem dabei ist lediglich, dass sich viele von ihnen nurwenig unter grüner Technologie vorstellen können - deshalb agieren Anlegergrößtenteils zögerlich. Setzen sie sich aber nicht bald mit der Thematikauseinander, verpassen sie womöglich ihre Chance auf eine der profitabelstenInvestitionsmöglichkeiten der nächsten Jahrzehnte", warnt Cyrill Hugi, CEO derenespa ag."Wer hingegen jetzt die guten Einstiegschancen nutzt, kann in Zukunft eineattraktive Rendite erzielen. Doch damit nicht genug: Indem Investoren grüneTechnologien unterstützen, profitieren sie von nachhaltigen Wachstumsstrategienund leisten außerdem einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz", fügt derGreen-Tech-Experte hinzu. Gemeinsam mit seinem Team ambitionierter Ingenieurehat sich Cyrill Hugi der Entwicklung zukunftssicherer Lösungen in den BereichenKunststoffrecycling, Ölherstellung, Wasserstoffaufbereitung undSchlackenverwertung verschrieben. Im Kern zielt ihr Konzept darauf ab, unserenEnergiekreislauf zu revolutionieren und für eine Zero-Waste-Produktion zusorgen. Dabei arbeitet die enespa ag mit Finanzunternehmen, Großanlegern,Gemeinden und Institutionen zusammen, die sich in nachhaltigen, ökologischenMärkten etablieren wollen.Grüne Technologie als innovatives Anlagemodell: Was es damit auf sich hat undwarum sie auch für Investoren immer interessanter wirdGrüne Technologie beschreibt als Überbegriff im weiteren Sinne den Einsatz