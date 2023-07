Meta nehmen Rally wieder auf - Höchster Kurs seit Anfang 2022

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Meta-Aktien haben am Donnerstag beflügelt von einer überraschend positiven Umsatzentwicklung bei etwas über 325 US-Dollar den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Zuletzt gewannen sie noch sieben Prozent auf 319,59 Dollar. Nach einer Atempause in den vergangenen Tagen wurde die Kursrally damit wieder aufgenommen. Sie läuft nun schon seit Anfang November. Damals waren die Titel mit 88,09 Dollar auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen.

Das Tech-Schwergewicht ist zudem seit Jahresbeginn der bislang zweitbeste Wert im Nasdaq 100 mit einem Plus von 166 Prozent. Besser sind nur noch die vom Trendthema Künstliche Intelligenz getragenen Papiere von Nvidia mit plus 218 Prozent. Am Donnerstag gewann der technologielastige Auswahlindex 1,3 Prozent.