Erneut starker Zuwachs an Games-Unternehmen und -Beschäftigten in Deutschland (FOTO)

Erneut starker Zuwachs an Games-Unternehmen und -Beschäftigten in Deutschland

Berlin (ots) - Erneut starker Zuwachs an Games-Unternehmen und -Beschäftigten in

Deutschland



- Anzahl der Games-Unternehmen in Deutschland innerhalb eines Jahres um über 15

Prozent gewachsen

- Die Beschäftigtenanzahl bei Entwicklern und Publishern steigt um 7 Prozent

- Insgesamt sichert die Games-Branche in Deutschland zusammen mit dem

erweiterten Games-Arbeitsmarkt mehr als 30.000 Arbeitsplätze

- "Die Games-Förderung des Bundes zeigt Wirkung. Jetzt liegt es an der

Ampelkoalition, ob die Aufholjagd zu den besten internationalen

Games-Standorten weitergehen kann."



Der starke Aufwärtstrend am Games-Standort Deutschland setzt sich weiter fort:

Abermals gibt es zahlreiche Unternehmensgründungen in der deutschen

Games-Branche. Innerhalb eines Jahres wächst die Anzahl der Unternehmen, die

Spiele entwickeln und vermarkten, auf insgesamt 908: ein Zuwachs von 15,5

Prozent im Vorjahresvergleich. Das gab heute der game - Verband der deutschen

Games-Branche auf Basis der Daten von gamesmap.de in Zusammenarbeit mit

Goldmedia bekannt. Bei der Mehrheit handelt es sich um Unternehmen, die mit der

Entwicklung von Games beschäftigt sind: Sowohl als Spieleentwickler als auch als

Publisher agieren insgesamt 411 der Games-Unternehmen und weitere 450

Unternehmen sind ausschließlich in der Spieleentwicklung aktiv. Von den

Games-Unternehmen, die ausschließlich auf die Vermarktung von Computer- und

Videospielen spezialisiert sind, gibt es 47. Damit ist die Anzahl der

Games-Unternehmen in Deutschland seit 2020 um insgesamt rund 46 Prozent

gestiegen.