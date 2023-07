JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 140 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Aktien des französischen Gaseherstellers brächten zwar Stabilität ins Depot, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bevorzuge aber Papiere der Wettbewerber. Bei Air Liquide könnten im zweiten Halbjahr in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld die Absatzmengen zurückgehen. Sowohl die Großindustrie als auch das Handelsgeschäft seien mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 12:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 12:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 162,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m