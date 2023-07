Cannovum Health eG fokussiert sich auf Medizinisches Cannabis und Profitabilität nach Management-Buy-Out (FOTO)

Berlin (ots) - Zum 19.06.2023 ist das Management Buy Out der Cannovum Health eG

erfolgt, um den Weiterbetrieb der - Health eG sicherzustellen, die sich nun voll

auf ihre Mission "Jeder Patient verdient die beste Therapie" konzentriert.



Pia Marten und Marius Koose haben 2019 die Cannovum AG und ihre Tochter die

Cannovum Health eG gegründet. Bereits ein Jahr später hatte die - Health eG alle

nötigen Lizenzen, um in den pharmazeutischen Cannabis-Markt in Deutschland

einzusteigen. 2021 wurde die Cannovum AG das erste deutsche voll-lizenzierte

Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird.





Die Holding benannte sich im April 2023 in Cannovum Cannabis AG um, gab sich dieMission "Wir können Cannabis" und legt seitdem einen starken Fokus auf dieLegalisierung von Genussmittelcannabis und damit verbundene Geschäftsmodellez.B. mit der Gründung der "Anbauallianz für Deutschland". DasMedizinalcannabis-Geschäft der Cannovum AG blieb in der - Health eG gebündelt.Der Management Buy Out (MBO)Mit dem MBO haben Pia Marten, Marius Koose und Dr. Paul Weber dasMedizinalcannabis Geschäft der Cannovum übernommen.Pia Marten hat im Zuge des MBOs ihre Position als Vorständin der CannovumCannabis AG niedergelegt, seitdem führt Klaus Madzia als alleiniger Vorstand dieAktiengesellschaft.Marten konzentriert sich als Vorständin der Cannovum Health eG voll auf denmedizinischen Cannabis-Markt.Die Cannovum Cannabis AG hält weiterhin eine Beteiligung an der Cannovum HealtheG.Welches Ziel verfolgt der Management Buy Out?In der jüngeren Vergangenheit hat die Cannovum Cannabis AG ihrenInvestitionsfokus vor allem auf den Aufbau des legalisierten Cannabis Geschäftsgelegt. Nach dem Management Buy Out werden nun Investitionen direkt in dieHealth eG getätigt, die für den Weiterbetrieb des pharmazeutischen Geschäftsnötig sind und ihr auch ermöglichen, eine führende Position in dem deutschenMarkt einzunehmen."Ich sehe großes Potential in der Cannabistherapie", kommentierte Vorständin PiaMarten den Management Buy Out. "Unsere eigenen Cannabisextrakte werdenverschrieben, weil sie den Patienten einen Therapievorteil bringen. Das werdenwir weiter ausbauen".Dr. Paul Weber leitet seit Januar 2022 den Vertrieb der Cannovum. "Die Mission"Jeder Patient verdient die beste Therapie"', hat mich vor 18 Monaten zurCannovum gebracht, diese werden wir jetzt klar weiter verfolgen."Die Cannovum Health eG zählt schon heute hunderte Apotheken zu ihrenStammkunden und vertreibt seit 2021 Produkte der eigenen Marke", berichtetMitgründer Marius Koose."Gemeinsam mit unserem Team wollen wir jetzt mit einer sehr klarenPositionierung auf Medizinalcannabis und vor allem mit unseren eigenenCannabisextrakten schnell profitabel werden."Pressekontakt:Cannovum Health eGHerforder Str. 6933602 Bielefeld0521 800698 92mailto:info@cannovum-health.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171453/5568493OTS: Cannovum Health eG