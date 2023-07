Die World Hepatitis Alliance erhöht am Welt-Hepatitis-Tag das Bewusstsein für virale Hepatitis, da Forschungsergebnisse zeigen, dass Hepatitis B und C ein wesentlich höheres Krebsrisiko verursachen als das tägliche Rauchen einer Packung Zigaretten

LONDON, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Heute startet der Welt-Hepatitis-Tag (World Hepatitis Day, WHD) mit dem internationalen Motto „We're not waiting" („Wir warten nicht"). Am WHD kommt die World Hepatitis Alliance (WHA) mit ihrem globalen Netzwerk aus 323 Mitgliedern in über 100 Ländern zusammen, um die internationale Kampagne anzuführen und den Kampf gegen virale Hepatitis zu beschleunigen, eine der tödlichsten und am meisten vernachlässigten Krankheiten und Gesundheitskrisen – eine Krankheit, die alle 30 Sekunden ein Leben einfordert.

Neue Forschungsergebnisse, die auf dem EASL Congress von der Center for Disease Analysis (CDA) Foundation1 vorgestellt wurden, ergaben, dass Hepatitis-B-Viren (HBV) und Hepatitis-C-Viren (HCV) hochgradig onkogen sind und zu Krebserkrankungen an mehreren Organen und Körperstellen führen können. Der Bericht zeigt, dass mit Hepatitis B und C infizierte Personen „ein ähnliches oder ein deutlich höheres Risiko haben, Krebs zu entwickeln, als jemand, der aktiv eine Packung Zigaretten pro Tag raucht". Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass HBV und HCV „als krebsverursachende Infektionen betrachtet werden sollten und dass internationale Richtlinien entsprechend überdacht werden müssen".