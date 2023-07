XCMG Machinery schließt strategische Partnerschaften mit IBM und SAP, um die globale digitale und intelligente Transformation zu fördern und das internationale Geschäftswachstum voranzutreiben

XUZHOU, China, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) hat kürzlich offiziell ein langfristiges strategisches Kooperationsabkommen mit IBM und ein Memorandum zur strategischen Zusammenarbeit mit SAP unterzeichnet, um die intelligente und digitale Transformation des Konzerns voranzutreiben, seine Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Markt weiter auszubauen und ein Unternehmen von Weltrang zu schaffen.

„Intelligente und digitale Transformation ist der Motor für die nächste technologische Revolution und die Evolution der Industrie; sie fördert die Innovation von Geschäftsmodellen und ist eine strategische Entscheidung für hochwertige Entwicklung", bemerkte Yang Dongsheng, Chairman von XCMG. „XCMG freut sich über die Partnerschaft mit IBM, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Transformationsdiensten mit erstklassigen End-to-End-Fähigkeiten und -Lösungen, und SAP, einem globalen Experten für die Optimierung von Betrieb und Management durch fortschrittliche digitale Technologien und profunde Branchenerfahrung, um unsere Entwicklungsziele zu erreichen, ein modernes Industriesystem aufzubauen und an die Spitze der Branche zu kommen."

Durch die Nutzung der einzigartigen Technologien, Fähigkeiten und Erfahrungen von IBM bei der Beschleunigung der intelligenten und digitalen Transformation wird die Zusammenarbeit von XCMG und IBM die Managementbereiche F&E und Innovation, Lieferkette, Fertigung und Qualität, Marketing und Service, Finanzen und Personalwesen sowie die Governance-Bereiche Unternehmensmanagement, internationale Entwicklung, Betrieb, Prozessmanagement, datenbasierte Governance und digitale Plattform umfassen.

Li Yujing, Senior Partner und Managing Director der Unternehmenstransformations-Services bei IBM Consulting Greater China, merkte an, dass XCMG nicht nur führend in der chinesischen Baumaschinenindustrie ist, sondern auch den Maßstab für die wissenschaftliche und technologische Innovation von China sowie die qualitativ hochwertige Entwicklung festlegt. IBM ist sehr stolz darauf, ein langfristiger Partner von XCMG zu werden und die strategischen Ziele von XCMG mit der Expertise von IBM im Bereich der digitalen Transformation und der Erfahrung in der Baumaschinenindustrie zu unterstützen.

XCMG hat bahnbrechende Ergebnisse im Informationsaufbau erzielt, die XCMGs industrielle Transformation und hochwertige Entwicklung durch die 15 Jahre andauernde Partnerschaft mit SAP seit 2008 unterstützt und durch die 2015 unterzeichnete Kooperationsvereinbarung „Industrie 4.0" weiter ausgebaut haben. In den letzten 15 Jahren. Die neue strategische Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu XCMGs intelligenter und digitaler Transformationsagenda, um Prozessoptimierung und Managementreform zu unterstützen. SAP wird seine bevorzugten digitalen Technologien und Branchenerfahrungen einbringen, um die Abläufe bei XCMG in den Bereichen globales Marketing und Dienstleistungen, robuste Lieferketten und intelligente Fertigung, intelligente globale Finanzoperationen, globales Personalwesen, Datensteuerung und umweltfreundliche, nachhaltige Entwicklung zu optimieren.

„XCMG ist ein langjähriger Kunde von SAP, und wir haben eine solide Basis für die Zusammenarbeit geschaffen. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen. SAP wird unsere globalen Ressourcen vollständig mobilisieren und innovative Lösungen und ausgereifte Praktiken bereitstellen, um XCMG bei der intelligenten und digitalen Transformation zu unterstützen und zu einem datenzentrierten, vernetzten und umweltfreundlichen chinesischen Pilotunternehmen zu werden", sagte Dr. Huang Chenhong, Global Executive Vice President von SAP und Präsident von SAP Greater China.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2163852/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2163853/image_2.jpg

