Juli-Inflation und Konjunktur - Erste Schätzung des Bundesamtes

Die seit Monaten hohe Teuerung ist eine Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Das dämpft die Konjunktur.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) eine erste Schätzung bekannt. Am Nachmittag veröffentlicht die Behörde dann vorläufige Zahlen zur Inflation im Juli. Volkswirte rechnen im Schnitt mit einem leichten Rückgang der Jahresteuerungsrate auf 6,2 Prozent nach 6,4 Prozent im Juni.

Die deutsche Wirtschaft dürfte nach Einschätzung von Volkswirten nach der Flaute im Winter im zweiten Quartal wieder etwas in Schwung gekommen sein. "Der zuvor kräftig rückläufige private Konsum stabilisierte sich wohl", heißt es im jüngsten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank. "Dazu trug bei, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor in guter Verfassung war, die Löhne kräftig anstiegen und sich der Preisanstieg nicht weiter verstärkte."

Im Winterhalbjahr war die deutsche Wirtschaft mit zwei Minusquartalen in Folge in eine sogenannte technische, also kurzfristige Rezession gerutscht. Ein wichtiger Grund hierfür war die hohe Inflation, die vor allem die Ausgabefreude der privaten Haushalte dämpfte. Zudem entwickelte sich die Industrie wegen zurückhaltender Nachfrage aus dem Ausland schwach.