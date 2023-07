Lauterbach stellt mit Hausärzten Initiative zum Hitzeschutz vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Deutsche Hausärzteverband stellen an diesem Freitag (13.00 Uhr) eine gemeinsame Initiative zum Hitzeschutz in Deutschland vor. Bereits vor zwei Wochen hatte Lauterbach mit der Spitze des Verbands über den Hitzeschutz beraten und das deutsche Hausärztenetz im Anschluss auf Twitter als einen "Goldschatz für Hitzeschutz" bezeichnet. Mit dem Verband bereite er etwa Hitze-Beratung älterer Menschen vor, auch in Pflegeeinrichtungen.

Laut einer aktuellen Studie gab es im Sommer 2022 in Deutschland mehr als 8170 hitzebezogene Todesfälle. In ganz Europa waren es der Erhebung des Barcelona Institute for Global Health zufolge mehr als 60 000. Sterben in Wochen mit hohen Temperaturen mehr Menschen als in vergleichbaren Wochen in anderen Jahren, dann wird diese Übersterblichkeit als hitzebezogen angenommen. Zwar sind die meisten Hitzetoten an einer Vorerkrankung gestorben, doch die Hitze belastet den Körper zusätzlich.

Lauterbach sieht neben älteren Menschen auch Schwangere, chronisch Kranke und Obdachlose besonders betroffen. Als Vorbild für einen Hitzeschutzplan hatte er Frankreich genannt. Hier gibt es vier Warnstufen. In der höchsten sollen Kommunen den Zugang zu Schwimmbädern und Stränden erleichtern, Wasser verteilen oder den Sportunterricht an Schulen streichen. In Deutschland sind auf einem neuen Infoportal des Gesundheitsministeriums für die Kommunen Hinweise zum Hitzeschutz zu finden./bw/sam/DP/nas