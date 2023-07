REPT BATTERO expandiert in den globalen Markt für Wending 320 Ah-Batterien mit dem weltweit ersten dreifach TÜV-Zertifikat

PEKING, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, ein führender Innovator für Energiespeicherlösungen, erlangt für die bahnbrechenden Wending 320 Ah Energy Storage Cells drei international renommierte Zertifikate vom TÜV Rheinland, Deutschland, nämlich UL 1973, UL 9540 A und IEC 62619. Mit diesen Zertifikaten hat REPT BATTERO einen bedeutenden Meilenstein erreicht, und sich nicht nur als Pionier in der Branche positioniert, sondern auch die Massenproduktion von 320 Ah-Batterien ermöglicht und somit effektiv den Zugang zu globalen Märkten ermöglicht.

Der proaktive Ansatz des Unternehmens und sein Engagement für hohe Standards haben den Weg für seinen Eintritt in zwei wesentliche Märkte geebnet – Europa und Amerika. Anfang dieses Jahres ging das Unternehmen strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren auf dem nordamerikanischen Markt ein, einschließlich einer Kooperationsvereinbarung mit Powin, die darauf abzielt, eine Kapazität von 3 GWh zu erreichen. Darüber hinaus unterzeichnete REPT BATTERO mit dem US-amerikanischen Entwickler für Energiespeichertechnologie Energy Vault eine substanzielle Liefervereinbarung für 10 GWh flüssigkeitsgekühlte Batterien. Diese Kooperationen zeigen die wachsende Bedeutung der Energiespeicherung auf dem globalen Markt und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung innovativer Lösungen für die sich schnell entwickelnde Energiespeicherbranche.

Der Vizepräsident von REPT BATTERO, Dr. Min Hou, erklärte: „REPT BATTERO konzentriert sich auf das Design und die Entwicklung neuer Energiebatterien, einschließlich der Wending 320 Ah Batterien und bietet Kunden gleichzeitig kostengünstige Produkte und Full-Cycle-Services. Unsere kontinuierliche Wettbewerbsfähigkeit basiert auf innovativer Multi-Plattform-Technologie und den drei Säulen von Polar-Kern-Design, Extrem-Fertigung und Mechanismus-Fabriken. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte die strengen Anforderungen verschiedener Märkte im In- und Ausland erfüllen. Wir werden weiterhin hart an unserem Managementsystem und der Zertifizierung von Produktstandards arbeiten".

Die Wending 320 Ah Batterie weist im Vergleich zu ihren Vorgängern erhebliche Verbesserungen auf. Durch den Einsatz modernster Technologie, die unabhängig von REPT BATTERO entwickelt wurde, hat die 320 Ah-Batterie die gleiche Größe wie eine 280 Ah quadratische Batterie und bietet gleichzeitig hervorragende Leistung in Bezug auf hohe Energiedichte, längere Lebensdauer und verbesserte Sicherheitsmerkmale.

Das Erlangen der dreifachen TÜV Zertifikate – UL 1973, UL 9540 A und IEC 62619 – war keine leichte Aufgabe und beinhaltete rigorose Tests und die Einhaltung strenger Sicherheits- und Qualitätsstandards. Diese Zertifikate bestätigen, dass die 320 Ah-Wending-Batterien von REPT BATTERO die globalen Sicherheitsvorschriften komplett erfüllen und positionieren das Unternehmen weltweit als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen.

REPT BATTERO hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Mit diesen Zertifikaten ist REPT BATTERO gut gerüstet, um einen bedeutenden Durchbruch in der Energiespeicherbranche zu erzielen. Mit dem Zugang zu internationalen Märkten ist das Unternehmen bereit, Innovationen voranzutreiben, den globalen Energiebedarf zu decken und eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft nachhaltiger Energielösungen zu spielen.

Informationen zu REPT BATTERO

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (abgekürzt REPT BATTERO) wurde 2017 gegründet und ist das erste Unternehmen, in das TSINGSHAN Industry im Bereich der neuen Energien investiert hat. Dank der reichen Nickelvorkommen von TSINGSHAN konzentriert sich REPT BATTERO auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Batterie- und Systemanwendungen und bietet qualitativ hochwertige Lösungen für BEV und intelligente Energiespeicherung. Im Jahr 2022 gehörte REPT zu den 5 führenden Batterieunternehmen nach weltweiten Lieferungen und war die Nr.2 bei inländischen Batterielieferungen. Das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg, seine Gesamtkapazität für das Jahr 2025 auf mehr als 150 GWh zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und LinkedIn.

