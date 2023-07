Vulcan Energy Resources Limited - Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Juni 2023

28. Juli 2023 / IRW-Press / - Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan; ASX: VUL, FWB: VUL, das Unternehmen) setzt seine Transformation in ein Projektentwicklungsunternehmen fort und konzentriert sich auf die Umsetzung der Phase Eins des Zero Carbon Lithium-Projekts.

Wichtigste Eckdaten

- Cris Moreno wurde zum Managing Director und CEO ernannt, während Dr. Francis Wedin die Position des Executive Chair übernimmt, um sicherzustellen, dass die richtigen Kompetenzen vorhanden sind, um die erste Phase des Zero Carbon Lithium-Projekts zu leiten.

- Das Team wurde mit hochrangigen Mitarbeitern aus der Öl- und Gas-, Batterie- und Tier-One-EPC-Branche verstärkt, um die Umsetzung der ersten Phase des Projekts zu unterstützen.

- Abschluss eines verbindlichen Termsheets mit SLB über die Erbringung von Bohrdienstleistungen für mindestens 15 Produktions- und Reinjektionsbohrungen für die Produktion von erneuerbarer Wärme und Lithium aus dem Zero Carbon Lithium Projekt von Vulcan.

- Vulkans Anlage zur Optimierung der Lithiumextraktion (LEOP) tritt in die Endphase der mechanischen Fertigstellung ein. Sobald die Anlage in Betrieb ist, wird sie die ersten Tonnen Lithiumchemikalien aus einheimischer Produktion in Europa produzieren.

- Vulcan und Stellantis schließen ihr viertes Abkommen mit einem gemeinsamen Projekt zur Entwicklung einer erneuerbaren Energieversorgung für das Automobilwerk Mülhausen in Frankreich.

- Erwerb von Liegenschaften für wichtige Produktions-/Reinjektionsstandorte im Rahmen von Phase Eins, um Vulcans derzeitige Soleproduktion zu erhöhen.

- Erfolgreicher Abschluss von institutioneller Platzierung in Höhe von 66 Mio. EUR (109 Mio. A$), einschließlich bestehender Großaktionäre; die Gelder sind für Vorbereitungen zur Umsetzung von Phase Eins des Projekts.

- Die von BNP Paribas mit internationalen Geschäfts- und Entwicklungsbanken durchgeführte erste Marktsondierung in Bezug auf eine Fremdfinanzierung wurde mit positivem Feedback abgeschlossen.