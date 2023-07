JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 45 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang verspreche auch für 2024 dynamisches Wachstum beim Halbleiterzulieferer, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Prognoseerhöhung. Sie hob ihre Umsatzschätzungen bis 2026 um bis zu 10 Prozent und geht auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 13:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 35,15EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Olivia Honychurch

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m