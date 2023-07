BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 72 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad hob in Reaktion auf die Halbjahreszahlen sowie den angehobenen Ausblick des Baustoffkonzerns seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2025 an. Die Aktie bleibt laut einer am Freitag vorliegenden Studie sein bevorzugter Branchentitel. Goad verwies auf die Kombination aus attraktiver Bewertung, klarer Unternehmensstrategie und zunehmend aktionärsfreundlichen Kapitalausschüttungen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 17:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 72,82EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m