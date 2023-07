Arbor Metals wird strategische Konzessionen neben seinem Lithiumprojekt Jarnet in Quebec (Kanada) bewerten

Vancouver, Kanada – 27. Juli 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hat, über die sein technisches Team Zugang zum Datenraum einer strategisch günstig gelegenen Reihe von Mineralkonzessionen erhält, die an das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec angrenzen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Mineralkonzessionen das Potenzial haben, den Umfang des Lithiumprojekts Jarnet beträchtlich zu erweitern, und das technische Team sieht der Durchführung einer umfassenden Analyse aller früheren im Datenraum verfügbaren Explorationsinformationen entgegen.